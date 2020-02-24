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مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة  

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباريات القادمة   والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

تنطلق غدًا الثلاثاء ٢٥ – ٢ – ٢٠٢٠ المرحلة الثانية من ذهاب مباريات دوري أبطال أوروبا.

وكانت الجولة السابقة من نفس الدور شهدت مفاجآت بعد خسارة من أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء، وتحقيق دورتموند لمفاجأة بالتغلب علي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، وخسارة فالنسيا برباعية مقابل هدف من أتلانتا، وكان الختام بخسارة توتنهام بهدف نظيف من لازبيرج. 

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مواعيد مبارايات دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

  x بايرن ميونخ، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1‬  نابولي x ، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2

 مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء والقنوات الناقلة 

ليون x يوفينتوس، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1 x  مانشيستر سيتي، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD  2

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