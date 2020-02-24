كونتي "الكورونا" تؤجل لقاء الأسبوع المقبل بالدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

اقترب الدوري الإيطالي من حدث غير مسبوق، بعد الاقتراب من تأجيل فعاليات الأسبوع المقبل نتيجة وجود حالات مريضة بوباء كورونا.



وأكد "جوزيبي كونتي" رئيس الوزراء الإيطالي، أن هناك إمكانية بشكل كبير لتأجيل مواجهات الأسبوع المقبل بالدوري الإيطالي وكذلك عدة أنشطة رياضية كاإجراء احترازي من حالات الكورونا المنتشرة.

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وكان مرض كورونا، قد تسبب بحدث آخر غير معتادين عليه، بعد تأجيل مباراة إنتر ميلان ومنافسه سامبدوريا بمدينة ميلانو وكذلك وإقليمي فينيتو ولومبادريا.

وتأجلت هذا الأسبوع عدة لقاءات ليس الإنتر وسامبدوريا فقط، بل كان هناك مباراة تورينة أمام بارما وكذلك مواجهة هيلاس فيرونا ومنافسه كالياري، ثم لقاء آتالانتا مع ساسولو.

وقال جوزيبي كونتي: إن فترة الأسبوع لن تكون كافية لعمل إجراءات احترازية قوية، من أجل عدم تفشي وباء الكورونا، حتى ولو تم تأجيل كافة الأنشطة الرياضية.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فقد باتت مباراة إنتر ميلان وضيفه لودجيريتس البلغاري مساء الخميس المقبل، مهددة هي الأخرى بالتأجيل نظرا لانتشار فيروس كورونا بالأرجاء الإيطالية.