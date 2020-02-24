ميلان يقترب من حسم صفقة ريبيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

حصل ريبيتش مهاجم ميلان الإيطالي، على فرصة التواجد بصفوف الفريق خلال مواجهات الفريق الماضية وبات ركيزة أساسية بتشكيل ستيفانو بيولي مدرب الروسنيري، بعد رحيل كريستوفر بيونتيك خلال انتقالات يناير الماضي.

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ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فقد اقترب ريبيتش من التواجد بشكل في صفوف نادي ميلان، بعدما دخل الشاب الكرواتي قائمة استغنائات آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي كان قد أعار اللاعب لصفوف بطل أوروبا السابق لمدة عامين، حتى يستقر خلال تلك الفترة الحالية على بيع اللاعب للفريق الإيطالي دون تحديد قيمة الصفقة.

ولدى فريق فيورنتينا الإيطالي نصيب بنسبة ٣٠ ٪ من ثمن الصفقة، بعد أن رحل اللاعب قبل سنوات عدة للفريق الألماني.

وكان ريبيتش، قد أصبح مهاجم ميلان الأساسي، خلال السبع مواجهات ماضية بالدوري الإيطالي ليسجل ستو أهداف وصناعة القليل لزملائه، حتى أنه بات يلعب بجوزدا العائد زلاتان ابراهيموفيتش.