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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قمّة يوفنتوس والإنتر قد تقام بدون جمهور أو خارج تورينو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
أكّدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن أغلب مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الايطالي ستقام من دون جمهور هذا الأسبوع، في ظل المخاوف من إنتشار فيروس كورونا.
وكان الإتحاد الإيطالي قد قرر تأجيل 4 مباريات في الجولة الـ25 تقام في إقليم لومبارديا، بعد تسجيل الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت الصحيفة ان مباراة القمّة بين يوفنتوس والإنتر والمقرر إقامتها يوم الأحد ستقام على الأغلب من دون جمهور في ملعب أليانز ستاديوم، أو أن يوفنتوس سيكون له الحق في إختيار ملعب آخر بمدينة لم يُسجل فيها إصابات بفيروس كورونا.
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