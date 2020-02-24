شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحص دقيق للاعبي برشلونة بسبب كرونا قبل الذهاب لايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​برشلونة​ الاسباني وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي سيواجهان الفحص الطبي للكشف اذا ما كانوا يحملون فيروس كورونا قبل دخولهم الى الاراضي الايطالية لمواجهة ​نابولي​ في دور ال 16 من ​دوري ابطال اوروبا​ نهار الثلاثا.

كذلك عند خروجهم من ايطاليا وعودتهم الى اسبانيا. واضافت الصحيفة ان نادي ​انتر ميلان​ الذي يستعد لمواجهة نادي لودوغراتيس قد يجبر على اللعب في ملعب حيادي بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا، بانتظار رغبة الفرق التي ستنتقل الى الاراضي الايطالية وقرارات الحكومة الايطالية.

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