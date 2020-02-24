شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. طاقم حكام مباراة القمة يزور الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يتوجه الطاقم الليتوانى إلى ستاد القاهرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث تقام المباراة فى تمام السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة.

وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك اليوم الإثنين ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

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كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

و استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.