موعد مباراه الاهلي والزمالك فى قمة الدوري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراه الاهلي والزمالك تتجدد الإثارة الكروية في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، حينما يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري فبعدما ألتقى القطبين مساء الخميس الماضي بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي في اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية يعود الأهلي والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بدافع الفوز فقط فالأهلي يرغب في رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك في قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة. موعد مباراه الاهلي والزمالك تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري. تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.



الأهلي ضد الزمالك

ويخوض الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.





موعد مباراه الاهلي والزمالك

في المعسكر الأحمر، يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.

الأهلي ضد الزمالك

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الأن.