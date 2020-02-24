موعد مباراه الاهلي والزمالك فى قمة الدوري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراه الاهلي والزمالك
تتجدد الإثارة الكروية في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، حينما يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري فبعدما ألتقى القطبين مساء الخميس الماضي بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي في اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية يعود الأهلي والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بدافع الفوز فقط فالأهلي يرغب في رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك في قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.
موعد مباراه الاهلي والزمالكتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.
الأهلي ضد الزمالك
ويخوض الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.
موعد مباراه الاهلي والزمالكفي المعسكر الأحمر، يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.
الأهلي ضد الزمالك
ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الأن.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي يواجه الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول وأحمد فتحي.
خط الوسط : اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان وجيرالدو أو (أحمد الشيخ) ومروان محسن.
الأهلي ضد الزمالك .. لاعبو الأبيض يتجمعون فى مقر النادى لخوض التدريبات
وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر بالاجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.
الأهلي ضد الزمالك .. جمع أدوات التدريب من ملعب الأبيض مؤشر لخوض القمة
جمع عمال غرف خلع الملابس بنادي الزمالك، أدوات التدريب من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك، وذلك بعد دقائق من وضعها على الملعب استعداداً لخوض مران الفريق، والذي كان من المقرر انطلاقه في تمام الساعة 11.30 صباح اليوم، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري العام وعدم لعب مباراة الأهلي.
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة قمة الأهلي ضد الزمالك .. ولا تأجيل
أكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاحتضان مباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك في السابعة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال عبد الوهاب، إن المباراة ستقام في موعدها ولم يصل للإستاد أي اخطار بالتأجيل أو انسحاب أي طرف من طرفي القمة.
وتابع: "المباراة ستقام في موعدها، اتحاد الكرة يتواصل للوقوف على تجهيزات الاستاد للمباراة ومن طرفنا كل شيء في أتم الجاهزية لاستقبال اللقاء".
وأوضح مدير عام الاستاد أن القمة هذه المرة، هي مباراة الأهلي وبالتالي هو من يدفع ايجار الملعب، ولم يبلغ الاستاد بأي تغييرات على موعد المباراة"
الأهلي ضد الزمالك .. محمد مرجان: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن فريقه سيتوجه إلى إستاد القاهرة في الموعد المُحدد لخوض مباراة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وأشار مرجان في تصريحات اذاعية إلى أن الأهلي يحترم اللوائح والقوانين لذا سيتجه لأستاد القاهرة من أجل خوض المباراة بعيداً عن إعلان نادي الزمالك انسحابه من مسابقة الدوري وعدم مواجهة الأهلي الليلة.
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