شكرا لقرائتكم دينا العيسوي تحصد فضية بطولة الشيخة فاطمة للرماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حققت دينا العيسوي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 10م بندقية سيدات في منافسات بطولة الشيخة فاطمة للرماية، التي تستضيفها مصر على ميادين نادي الرماية ونادي الصيد 6 أكتوبر، وسط منافسة قوية من الرماة العرب بمختلف المسابقات.
وتقام اليوم الإثنين، منافسات اليوم السادس في البطولة العربية الخامسة عشر وبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات، وبطولة التارجيت سبرنت.
وبدأ اليوم الأثنين بمنافسات المسدس 25 متر مسدس سيدات (رمي بطيء)، ومسابقة المسدس 25 متر مسدس سيدات (رمي سريع)، وبدأ التدريب الرسمي 25 مترا مسدس مركزي وتأهيلي 50 متر بندقية راقد رجال (قطار1) وبندقية راقد رجال (قطار٢)، وتدريب رسمي 50 مترا بندقية راقد، وبدأت اليوم منافسات التارجيت سبرنت ( سيدات / ناشئات) ومسابقة أطباق سكيت اليوم الأول سيدات وناشئات75 طبق، ومسابقة أطباق سكيت اليوم الأول رجال وناشئين 75 طبق.
وكانت المنافسات أمس قد شهدت تفوقا مصريا في بطولة التارجيت سبرنت، حيث فاز الثلاثي المصري إسلام إسماعيل، طارق ثروت، وكريم عبد الناصر، بالمراكز الثلاثة الأولى.
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