شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلى يتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الجيش الملكي المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 24 فبراير عام 2006، حصد النادي الأهلي بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع المارد الأحمر بطل دوري أبطال أفريقيا، والفريق المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي، على استاد القاهرة الدولي، ليفوز الأحمر بركلات الجزاء بنتيجة 4/2، تحت القيادة الفنية للساحر البرتغالي مانويل جوزية.

بدأت القصة بعد تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال عام 2005 بنتائج قياسية وبلا هزيمة، لكن كأس الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر قبل أسبوعين في القاهرة من مباراة السوبر وضعت الفريق الأحمر في ورطة، بعد أن ضربت الإصابة الثلاثي الأساسي محمد شوقي، محمد بركات ووائل جمعة ليغيبوا جميعاً عن لقاء الجيش الملكي المغربي في السوبر الأفريقي.

الأهلي بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادي محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، (هيثم الفزاني 83)، عماد متعب، فلافيو أمادو (وائل رياض 94 (أسامة حسني 105)).

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في الوقت الإضافي دخل وائل رياض بدلاً من فلافيو، لكن الحظ يواصل معاندته ليصاب شيتوس ويخرج ليدخل أسامة حسني بدلاً منه، وأنقذ وشادي محمد اللقب بإخراج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح .

عصام الحضري حارس مرمى الأهلي تصدى لكرة نور الدين بوبو، وعماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر يسجلون للأهلي، وونجح الحضري مرة أخرى في التصدي لكرة محمد الفضلي ليحسم الأهلي اللقب الثاني له بركلات الترجيح هذه المرة.