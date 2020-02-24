شكرا لقرائتكم المقاولون يعسكر فى الإسماعيلية استعداداً لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، غداً الثلاثاء إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام يوم 2 مارس المقبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته أمس الأحد، وذلك عقب انتهاء الراحة سلبية التي منحها عماد النحاس مدرب الفريق للاعبين لمدة 3 أيام، عقب الفوز الأخير الذي حققه ذئاب الجبل على المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات دور ال 16 لكأس مصر، والتي انتهت بفوز المقاولون برباعية نظيفة.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصري يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.