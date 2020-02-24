شكرا لقرائتكم ممثل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشيد بقدرات مصر باستضافة كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى ممثل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ألكسندر فرانكو، سعادته بإقامة بطولة كأس العالم في القاهرة، مشيدا بقدرات مصر الكبيرة وإمكانياتها الهائلة على استضافة الحدث .
ونقل ألكسندر تحيات رئيس الاتحاد الدولي للمسؤولين في مصر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.
واكد الكسندر أن الاتحاد المصري شريك مهم للاتحاد الدولي خاصة وأن المنتخبات المصرية للخماسي الحديث دائمة التواجد في كل المحافل التي ينظمها الاتحاد الدولي .
وأكد ألكسندر على أهمية البطولة والتي تعد اول بطولة في العام الجديد ضمن 6 بطولات مؤهلة للأولمبياد متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة .
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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