شوبير: الزمالك لن ينسحب من الدوري وسيخوض مباراة القمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سيخوض مباراة القمة أمام الأهلي، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلنت قناة أون سبورت في نبأ عاجل أن مسؤولو نادي الزمالك، قاموا بإلغاء المران الصباحي للفريق، والذي كان مقرر له في الحاديه عشر صباح اليوم الاثنين، بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مسابقة الدوري.

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وجاء رد فعل الزمالك صادما بعد إعلان تلك العقوبات بإيقاف لاعبيه، حيث أصدر النادي الأبيض بيانا رسميا يعلن فيه الانسحاب من الدوري لحين رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووصفها البيان الأبيض بأنها لجنة غير شرعية.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم": ": بالرغم من قرار الزمالك عدم لعبه مباراة القمة والانسحاب من الدوري الممتاز فإنه سيخوض لقاء الأهلي، وسيعلن النادي الأبيض تمسك الجهاز الفني بالمشاركة في المباراة، لتأكيد أحقية الفريق بالتتويج بالسوبر المحلي على حساب الأهلي أيضا، وسيتحملوا النتيجة رغم رفض مجلس إدارة الزمالك فكرة استكمال مسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف: "الزمالك يخشى تعرضه للعقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده وهبوطه إلى الدرجة الرابعة في حالة الانسحاب من الدوري، حسب ما تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم".