مباراة القمة على صفيح ساخن.. الزمالك يلغي المران الصباحي بعد التجهيز له بمقر النادي



أعلنت قناة أون سبورت في نبأ عاجل أن مسؤولو نادي الزمالك، قاموا بإلغاء المران الصباحي للفريق، والذي كان مقرر له في الحاديه عشر صباح اليوم الاثنين، بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مسابقة الدوري.

وجاء رد فعل الزمالك صادما بعد إعلان تلك العقوبات، حيث أصدر النادي الأبيض بيانا رسميا يعلن فيه الانسحاب من الدوري لحين رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووصفها البيان الأبيض بأنها لجنة غير شرعية.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن مقر النادي شهد حضور الجهاز الفني واللاعبين وانطلاق المران لدقائق، قبل أن يخرج الجميع من ملعب التدريب، وقرر نادي الزمالك أمس إلغاء معسكر الفريق لمباراة القمة بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال الدوري.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم الاثنين مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري في الساعة السابعة والنصف مساء.