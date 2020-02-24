بعد قرار إيقافه لنهاية الموسم.. إمام عاشور يسُب نادي الزمالك ويلمح بتركه في محادثة عبر انستجرام.. وفتاة تنشر الفيديو

وجه إمام عاشور، لاعب الزمالك، السُّباب للقلعة البيضاء؛ بسبب عدم ارتياحه في صفوف الفريق الذي انتقل إليه الصيف الماضي.

ونشرت فتاة فيديو لإمام عاشور، عبر إنستجرام، يحتوي على “نص المحادثة” بينها وبين اللاعب الذي وجه السباب للنادي الأبيض، ولمح بتركه الفريق. حسبما نشر موقع"القاهرة 24".

وكان إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، أبدى استغرابه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإيقافه حتى نهاية الموسم الحالى وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة، أمام الأهلى، التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك والتتويج بالكأس للمرة الرابعة فى تاريخه.

ونشر إمام، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابه، صورة سوداء وضع عليها علامة استفهام و"إيموشن" يدل على الاستغراب والدهشة.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مؤخرًا، إيقاف إمام عاشور، لاعب الزمالك، حتى نهاية الموسم، مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه؛ بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري أمام الأهلي مساء الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان إمام عاشور، لاعب الزمالك، قد تعدى بالضرب على وليد سيمان، جناح فريق الأهلي، وركله بالقدم على أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة.

ومن جهة أخرى قرر نادي الزمالك عدم خوض مباراة القمة والانسحاب من الدوري الممتاز، في ظل وجود اللجنه الخماسية غير الشرعية برئاسه عمرو الجنايني، حسب تصريحات رئيس النادي.

بدأت شرارة الأحداث حينما اندلعت اشتباكات ساخنة بين لاعبي الأهلي والزمالك، سواء منذ مشاركة محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر كبديل في الشوط الثاني، حيث دخل في مناوشات ساخنة مع طارق حامد وحازم إمام، حتى اشتعلت الأحداث بعد انتهاء اللقاء، عقب توجه عبد الله جمعة وشيكابالا ثنائي الزمالك للاحتفال بلقب السوبر أمام جماهير القلعة الحمراء، ليتحول ملعب محمد بن زايد لخناقة شوارع بين لاعبي القطبين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعقب نهاية اللقاء أحالت اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة أحداث مباراة السوبر إلى لجنة الانضباط.

وأصدرت لجنة الانضباط عقوبات مشددة ضد لاعبي الأهلي والزماك، فضلا عن فرض غرامات مالية كبيرة على الطرفين، كان أبرزها إيقاف كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم، وإيقاف شيكابالا لاعب الزمالك لمدة 8 مباريات.

وأثارت عقوبات لجنة الانضباط جدلا كبيرا بين جماهير الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميا توضح فيه حيثيات عقوبات لجنة الانضباط.

وجاء رد فعل الزمالك صادما بعد إعلان تلك العقوبات، حيث أصدر النادي الأبيض بيانا رسميا يعلن فيه الانسحاب من الدوري لحين رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووصفها البيان الأبيض بأنها لجنة غير شرعية.

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وعلق عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بالتأكيد على تطبيق اللوائح ضد النادي الأبيض حال انسحابه فعليا من اللقاء.

وجاء رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي قويا بعد اجتماعه برئاسة محمود الخطيب، حيث أصدر بيانا مطولا يعلن فيه عدم التعامل مع لجنة عمرو الجنايني، وتقديم شكوى ضدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على بيان الأهلي ووصفه بـ"الكذب".

ورغم إعلان الزمالك الانسحاب من الدوري، إلا أن اتحاد الكرة أكد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري في موعدها المقرر في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

في حين أكدت إدارة الأهلي التوجه إلى ستاد القاهرة في الموعد المقرر للقاء.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عدم خوض فريقه لمباراة القمة بالدوري اليوم بشكل رسمي، خاصة بعدما ظن البعض بأن الزمالك من الممكن أن يخوض المباراة بسبب بقاء بعض اللاعبين في فندق الإقامة.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "لن تخوض مباراة اليوم بشكل رسمي، ولدينا تدريب في تمام الحادية عشر ونصف للاعبين".

وأكمل: نعلم جيدا أن في حالة عدم اللعب سيتم خصم 6 نقاط من رصيدنا، ولكن هذا قرار تم اتخاذه ولا رجعة فيه.

ويشهد ستاد القاهرة الليلة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة "الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة".

وتحمل مباراة اليوم، رقم "القمة 119"، حيث جمعت 118 مباراة بين فريقي الأهلي والزمالك خلال منافسات الدوري الممتاز.

وسيتم نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتي "أون سبورت"، و"تايم سبورت"، وسيسبق اللقاء استوديو تحليلي مشترك بين القناتين.