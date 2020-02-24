شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا يجوز للأهلى التصعيد الدولى مباشرة ضد الجبلاية فى عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأهلى لا يحق له التصعيد دوليًا فى أزمة عقوبات السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، قبل استنفاد إجراءاته المحلية أولًا.

وقال المصدر، إن الأهلى عليه التقدم بتظلم أولًا ثم البدء بعد ذلك باتخاذ إجراءاته على صعيد الاتحاد الدولى أو المحكمة الرياضية الدولية.

وجاءت قرارات اللجنة بناءً على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

أولا: محمود عبد المنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي: - توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسى فى أحداث المباراة التى أظهرت الرياضةالمصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية.

- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار فى سوء السلوك. - الاندفاع نحو لاعبى الزمالك أثناء احتفالهم والتعدى عليهم بالضرب

•ثانيا: أحمد زاهر إدارى الزمالك: - قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلى أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار فى اعتداءاته.

- اشتباكه مع لاعبى الأهلى والتعدى بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبى الأهلى مما سبب مزيدا من الاحتقان.

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- سبق معاقبته فى واقعة مماثلة فى ذات الموسم الرياضي.

•ثالثا: إمام عاشور لاعب الزمالك: - قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلى بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبى الفريقين

•رابعا: شيكابالا لاعب الزمالك: - قام بأفعال وسلوك رياضى مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادى المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادى الأهلى له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

•خامسا: عبد الله جمعة: - توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلى للاحتفال مما أثارها.

•سادساً: ياسر إبراهيم وأجايى لاعبا الأهلي: - حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية. •سابعاً: بن شرقى لاعب الزمالك: -قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.

•ثامناً: ناديا الأهلى والزمالك: -كان يتعين على مسئولى الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من / محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد / مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالى فى إحداى البرامج المذاع على قناة نادى الزمالك والذى ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة. - سبق معاقبته فى واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضى الحالي. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت أمس القرارات الاتية: - إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. - إيقاف :محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. - إيقــــاف:عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. - إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. - تغريم كل من:ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.