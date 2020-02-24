شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال محمد على يطالب منتخب الشباب بمحو الصورة السلبية لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور جمال محمد على، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشباب، مع لاعبى المنتخب قبل لقاء اليوم مع فلسطين فى كأس العرب.

وتحدث جمال محمد على مع اللاعبين عن أهمية السلوك الأخلاقى الرياضى المثالى، وأن يضعوا نصب أعينهم أنهم يلعبون باسم الوطن الغالى مصر، ولابد أن يظهروا بالمستوى الأخلاقى والفنى الذى يتناسب مع قيمة أم الدنيا.

وشرح رئيس بعثة المنتخب فى السعودية للاعبين معنى الطموح الإيجابى والسلبية والنظر للمستقبل واتخاذ القدوة الحسنة، وقال محمد صلاح وتريزيجية والننى وحجازى والمحمدى المحترفين ضعوهم نصب أعينكم قدوة حسنة فى سلوكهم وفنياتهم .

وأوضح أن ميثاق اللاعب الأخلاقى يتضمن الالتزام داخل وخارج الملعب وعدم المبالغة فى الفرح عند الفوز مراعاة لشعور المهزوم وتقبل الهزيمة وتهنئة الفائز واحترام القانون والحكام والمنافسين والمدربين والجمهور والزملاء والقواعد والمنشآت كلها مواثيق اخلاقية يجب أن تتحلوا بها من الآن.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها سيكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

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الجهاز الفني للمنتخب



المنتخب



ربيع ياسين



منتخب الشباب