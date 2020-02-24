شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة للاعبى الأهلي: متفرطوش فى حقكم وتكسروا ثوابت بالنسبة لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على شحن معنويات لاعبى القلعة الحمراء، قبل خوض مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "مباراة أخرى للأهلي فى طريق الدورى، والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خسارة السوبر.. رساله للاعيبه #الأهلي متفرطوش فى حقكم وتكسروا ثوابت بالنسبة لينا كأهلاويه وكلنا معاك يا اهلي".



وائل جمعة

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وكان رينية فايلر مدرب النادي الأهلي قد أعلن أمس عن قائمة الفريق الأحمر التى دخلت فى معسكر مغلق استعداداً للقاء القمة والتي جاءت كالتالي: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

فى الأهلى تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك فى السوبر، كما أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر، وإن كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يعول على خبرات وقدرات بعض لاعبيه، أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحى ورامى ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات، وطالب فايلر لاعبيه برد الاعتبار أمام الزمالك والفوز الليلة.