شكرا لقرائتكم خبر عن 4650 دولارا بدلات الطاقم الليتوانى لمباراة القمة.. و500 يوميا لحكم الساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل طاقم حكام قمة الأهلى والزمالك،على 4650 دولاراً بدلات نظير خوض اللقاء، ويحصل حكم الساحة على 500 دولار يومياً، بينما يحصل المساعدان والحكم الرابع على 350 دولاراً يومياً.

ووصل طاقم حكام قمة الأهلى والزمالك اليوم بالدورى إلى القاهرة، تمهيداً لإدارة المباراة المرتقبة.

وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير اللقاء على النحو التالي: جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول كاسلوسكاس .. مساعد ثان دوناتاس رامساس .. حكم رابع.

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.