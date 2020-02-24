شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الليتوانى لمباراة القمة يزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة رحلة لطاقم الحكام الليتوانى لإدارة مباراة القمة الليلة بين الأهلى والزمالك فى الأهرامات وأبو الهول، لتعريف الطاقم بالمعالم السياحية فى مصر. ومن المقرر أن يتوجه الطاقم الليتوانى إلى استاد القاهرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث تقام المباراة فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك اليوم الاثنين ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

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دوناتاس رامساس .. حكم رابع