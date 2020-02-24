وزير الرياضة بعد استضافة كأس العالم للخماسى: مصر أصبحت محط أنظار العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالحضور خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، مؤكداً أن استضافة كأس العالم للخماسى الحديث حدث كبير ومهم، وأن مصر تسعد باستضافة الأحداث الرياضية.
وأضاف صبحى، خلال المؤتمر، أن اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تمثل القطاع الأهلى للرياضة المصرية، وأن هناك تناغماً واضحاً بين الوزارة واللجنة لاستضافة الكثير من الأحداث والدولة ستدعمه.
وأشار إلى مصر أصبحت مركزاً لاستضافة الأحداث الرياضية، وكبرى الأحداث الرياضية الشعبية، مشدداً على أنه أصبح هناك ثقة الدولة فى استضافة الأحداث .
وأشار الوزير إلى أن مصر استضافة بطولات أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بجانب البطولة الأفريقية للكبار وهناك أيضا بطولة العالم السلاح .
وهنأ وزير الشباب والرياضة، على هامش المؤتمر، اللجنة الأولمبية باللاعبين المؤهلين مؤخرا على مستوى ألعاب التايكندو والسلاح والجمباز. واختتم تصريحاته بأنه تابع برنامج افتتاح واستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى تستضيفها القاهرة، ويتمنى استمرار استضافة مثل تلك الأحداث.
وأكدت 40 دولة حتى الآن مشاركتها فى البطولة وهى الأرجنتين، النمسا ، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال ، روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ، نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى.
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