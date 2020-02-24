وزير الرياضة بعد استضافة كأس العالم للخماسى: مصر أصبحت محط أنظار العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالحضور خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، مؤكداً أن استضافة كأس العالم للخماسى الحديث حدث كبير ومهم، وأن مصر تسعد باستضافة الأحداث الرياضية.

وأضاف صبحى، خلال المؤتمر، أن اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تمثل القطاع الأهلى للرياضة المصرية، وأن هناك تناغماً واضحاً بين الوزارة واللجنة لاستضافة الكثير من الأحداث والدولة ستدعمه.

وأشار إلى مصر أصبحت مركزاً لاستضافة الأحداث الرياضية، وكبرى الأحداث الرياضية الشعبية، مشدداً على أنه أصبح هناك ثقة الدولة فى استضافة الأحداث .

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وأشار الوزير إلى أن مصر استضافة بطولات أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بجانب البطولة الأفريقية للكبار وهناك أيضا بطولة العالم السلاح .

وهنأ وزير الشباب والرياضة، على هامش المؤتمر، اللجنة الأولمبية باللاعبين المؤهلين مؤخرا على مستوى ألعاب التايكندو والسلاح والجمباز. واختتم تصريحاته بأنه تابع برنامج افتتاح واستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى تستضيفها القاهرة، ويتمنى استمرار استضافة مثل تلك الأحداث.