دينا العيسوى تتألق فى البطولة العربية للرماية.. وإثارة قوية بالمنافسات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت دينا العيسوى المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات 10م بندقية سيدات فى منافسات بطولة الشيخة فاطمة للرماية، التى تستضيفها مصر على ميادين نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، وسط منافسة قوية من الرماة العرب بمختلف المسابقات.

وتقام اليوم، الاثنين، منافسات اليوم السادس فى البطولة العربية الخامسة عشرة وبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات، وبطولة التارجيت سبرنت.

وبدأ اليوم الاثنين بمنافسات المسدس 25 متر مسدس سيدات (رمى بطيء)، ومسابقة المسدس 25 متر مسدس سيدات (رمى سريع)، وبدأ التدريب الرسمى 25 مترا مسدس مركزى وتأهيلى 50 متر بندقية راقد رجال (قطار1) وبندقية راقد رجال (قطار٢)، وتدريب رسمى 50 مترا بندقية راقد، وبدأت اليوم منافسات التارجيت سبرنت ( سيدات / ناشئات) ومسابقة أطباق سكيت اليوم الأول سيدات وناشئات75 طبق، ومسابقة أطباق سكيت اليوم الأول رجال وناشئين 75 طبق.

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وكانت المنافسات أمس قد شهدت تفوقا مصريا فى بطولة التارجيت سبرنت، حيث فاز الثلاثى المصرى إسلام إسماعيل، طارق ثروت، وكريم عبد الناصر، بالمراكز الثلاثة الأولى.