شكرا لقرائتكم خبر عن جمع أدوات التدريب من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى الزمالك مؤشر لخوض القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع عمال غرف خلع الملابس بنادي الزمالك أدوات التدريب من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى النادى، وذلك بعد دقائق من وضعها بالملعب استعداداً لخوض مران الفريق، والذى كان من المقرر انطلاقه فى الساعة 11.30 صباح اليوم، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب من بطولة الدورى العام وعدم لعب مباراة الأهلي.

جمع أدوات التدريب يعنى أن الفريق لن يخوض مراناً، فى مؤشر لتوجه الفريق إلى معسكر لخوض لقاء القمة مساء اليوم أمام الأهلى، ولكن لم تتضح الصورة كاملة حتى الآن.

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وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد أعلن بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية، وجاء بيان الزمالك رغم دخول الفريق معسكر مواجهة الأهلى.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.