شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تجمع اللاعبين فى النادى.. تدريب الزمالك لم يبدأ حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينزل لاعبو فريق الكرة بالزمالك لخوض المران داخل النادى بميت عقبة، بالرغم من تجمعهم لأكثر من ساعة داخل غرفة الملابس، ولم يظهر أى من لاعبى الفريق داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، إلا الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق نزل إلى أرضية الملعب.

وأكد مصدر داخل النادى أن الجهاز الفنى واللاعبين ينتظرون القرار النهائى الخاص بمباراة القمة أمام الأهلى، هل سيتوجهون إلى معسكر لخوض اللقاء مساء اليوم أم يخوضون مراناً استعداداً للقاء الترجى التونسى فى ذهاب دور الـ 8 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيقام يوم 28 فبراير الجارى.

لاعبو الزمالك لم يتم إخطارهم بأى تغيير حتى الآن، حيث تم إبلاغهم بموعد المران اليوم فقط ولم يتغير الموقف بعدما غادروا معسكر القمة مساء أمس بناءً على تعليمات رئيس النادى.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أخطر لاعبى الفريق بخوض المران اليوم، الاثنين، بشكل طبيعى بعد قرار مجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بإلغاء معسكر مباراة القمة المقرر إقامتها بين الفريق والأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد البيان الذى أصدره مجلس الإدارة بالانسحاب من المسابقة المحلية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عددا من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.