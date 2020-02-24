شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطيح بجمال الغندور من لجنة الحكام بعد "فضيحة" السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.

يخوض منتخب مصر للشباب مباراته الثالثة فى بطولة كأس العرب عندما يواجه منتخب فلسطين اليوم الاثنين، فى ختام مبارياته بدور المجموعات، والذى جمع فيه 4 نقاط بالفوز على الجزائر 4/1 والتعادل 2/2 مع منتخب السعودية صاحب نفس رصيد النقاط.

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وتضم المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

والمجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

والمجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها سيكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.