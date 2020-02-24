محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حرص وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق والمحلل الفني الحالي لشبكة قنوات "بي ان سبورت" على تحفيز للاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال جمعة: "مباراة أخرى للأهلي في طريق الدوري والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خسارة السوبر".
وأضاف: "رسالة للاعبي الأهلي.. متفرطوش في حقكم وتكسروا ثوابت بالنسبة لينا كأهلاوية.. كلنا معاك يا أهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل القمة.. جمعة للاعبي الأهلي: "متفرطوش في حقكم وتكسروا ثوابت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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