محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي في قنوات أبوظبي الرياضية، على الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بدولة الإمارات، لافتًا إلى أن شبكة قنوات أبوظبي ليست طرفًا في الأزمة.
وكانت مباراة السوبر قد شهدت مشادات بين اللاعبين عقب تتويج الزمالك بالسوبر بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، نتج عنه عقوبات بالجملة على لاعبي كلا الناديين من قبل لجنة الانضباط.
وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قد أكد أن لجنة الانضباط حصلت على شرائط فيديو ولقطات من قنوات أبوظبي وهو ما نفاه المسئولين.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قال الكعبي: "أبوظبي الرياضية في تغطيتها للسوبر المصري كانت مهنية بمثالية غير مسبوقة".
وأضاف: "قناة أبوظبي صنعت حدثا لازالت أصداءه حديث الجميع، إقحامها كطرف في أحداث مابعد المباراة وتبعات العقوبات فيه خروج عن المهنية الواجبة ورمي كرة الانتقادات بعيدا عن مسارها هكذا يريد البعض لعب دور البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: إقحامنا في أزمة السوبر خروج عن المهنية.. والبعض يريد لعب دور البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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