قبل ساعات من القمة.. إلغاء المران الصباحي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
قام مسؤولو نادي الزمالك، بإلغاء المران الصباحي للفريق، والذي كان مقرر له في الحاديه عشر صباح اليوم الاثنين، بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مسابقة الدوري.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
وشهد مقر النادي حضور الجهاز الفني واللاعبين وانطلاق المران لدقائق، قبل أن يخرج الجميع من ملعب التدريب.
وكان مصدر بنادي الزمالك قد صرح في وقت سابق لـ"الخليج 365" بأنه تم الغاء معسكر الفريق لمباراة القمة بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال الدوري.
ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة اليوم الاثنين مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري في الساعة السابعة والنصف مساء.
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