محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، ستقام في موعدها السابعة والنصف، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة.
وأوضح العطار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة لم يتلقّ أي مخاطبات بالانسحاب وعدم المشاركة في المباراة.
وأكمل: "الحكام والمراقبون والتنظيم وكل شيء من اختصاصاتنا جاهز لاستقبال القمة في موعدها".
كان الزمالك أعلن انسحابه وعدم استكمال بطولة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
وبدأت الأزمة عقب عقوبات لجنة الانضباط ضد لاعبي الأهلي والزمالك، بعد أحداث مباراة السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يؤكد لـ"الخليج 365": القمة في موعدها.. ولم تصلنا أي مخاطبات للانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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