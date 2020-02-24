من إصدار العقوبات حتى التلويح بالانسحاب.. كل ما تريد معرفته عن أزمة القمة.. مُحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محررو الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك رفضه خوض مباريات بطولة الدوري في وجود اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، فيما كشف الأهلي عن تواجده في استاد القاهرة، مساء اليوم الاثنين، لخوض مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري، الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أصدرت عقوبات متنوعة ضد 3 من لاعبي الأهلي، وهم محمود كهربا، وياسر إبراهيم، وجونيور أجايي، وثلاثي الزمالك إمام عاشور، ومحمود شيكابالا، وعبد الله جمعة، بالإضافة لإداري الزمالك أحمد زاهر، ورئيس الزمالك مرتضى منصور.

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