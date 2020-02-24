قبل ساعات من القمة.. الأهلي يؤكد: سنتواجد في استاد القاهرة بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق سوف يتواجد في ملعب استاد القاهرة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن بيان النادي لم يتطرق من قريب أو بعيد لمباراة القمة.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم استكمال المسابقة في ظل وجود اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال مرجان، في تصريحات لراديو "9090" "الأهلي ملتزم باللوائح والقوانين، وملتزم بجدول مسابقة الدوري، ولم يتطرق البيان من قريب أو بعيد لمباراة القمة".

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وواصل: "سنتواجد في الملعب بشكل طبيعي، هناك جدول ونحن ملتزمون به، الأهلي يتضرر من كثرة التعديلات في المسابقة".

وشدد: "يجب أن نطوي صفحة الأزمة الأخيرة. الأمر انتهى. الأهلي اصدر بيانه، ولديه لجنة قانونية تدرس الخطوات المقبلة. لا نصدر تصريحات عنترية. نحن نسير وفقا للقوانين واللوائح".

وأكمل: "كل ما يحدث ليس في صالح الكرة المصرية، أطالب الجميع بالهدوء، الأهلي والزمالك أمامهما مباريات أفريقية مهمة في الفترة المقبلة".

واختتم: "نتمنى عودة الجماهير لكل الألعاب، وليس كرة القدم فقط. أتمنى من الشباب الالتزام ونبذ التعصب. شجع فريقك بقوة وحماس دون تجاوز، فهناك لوائح وقوانين... الأخلاق أهم من المكسب".