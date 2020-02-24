شوبير يكشف عن موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق عن موقف الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الإثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على أستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً.

وأكد شوبير عبر برنامجه على إذاعة

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"أون سبورت إف إم" أن الزمالك يخوض قمة الدوري على الرغم من قراره بالإنسحاب من بطولة الدوري المحلي وأشار أن الجهاز الفني بقيادة كالتيرون تمسك بالمشاركة في المباراة.

وقال شوبير أن الزمالك يخشى تعرضه للعقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده وهبوطه إلى

الدرجة الرابعة في حالة الانسحاب من الدوري، حسب ما تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم".

ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهما من 15 مباراة محققًا العلامة الكاملة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعهما من نفس عدد المباريات وحقق الفوز في 9 وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في مبارياتان.

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