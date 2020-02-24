اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له التصعيد دوليًا في أزمة السوبر قبل اتخاذ إجراءات محلية

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الأهلي لا يحق له التصعيد دوليًا في أزمة عقوبات السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، قبل استنفاذ إجراءاته المحلية أولًا.

وقال المصدر، إن الأهلي عليه التقدم بتظلم أولًا ثم البدء بعد ذلك في اتخاذ إجراءاته على صعيد الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية.

جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي:

• أولا: محمود عبد المنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي:

- توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضةالمصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية

- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار في سوء السلوك .

- الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب

•ثانيا: أحمد زاهر إداري الزمالك:

- قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من

الاستمرار في اعتداءاته.

- اشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان.

- سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي.

•ثالثا: إمام عاشور لاعب الزمالك:

- قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين

•رابعا: شيكابالا لاعب الزمالك:

- قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا علي سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

•خامسا: عبد الله جمعة:

- توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها.

•سادساً: ياسر إبراهيم وأجايي لاعبا الأهلي:

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- حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.

•سابعاً: بن شرقي لاعب الزمالك:

-قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر

منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.

•ثامناً: ناديا الأهلي والزمالك:

-كان يتعين على مسئولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من الكابتن / محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد السيد / مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالي في إحداي البرامج المذاع علي قناة نادي الزمالك والذي ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة.

- سبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت أمس القرارات الاتية:

- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف :محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقــــاف:عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من:ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه