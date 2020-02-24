الزمالك يتدرب في الجمانزيوم قبل لقاء القمة بساعات

أدى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، مرانه الصباحي في الجمانزيوم.
وطالبت إدارة الزمالك أمس اللاعبين بمغادرة فندق إقامة معسكرالفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية، لنظرًا لعدم استكمال مباريات الدوري الممتاز اعتراضًا على العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
يذكر أن الزمالك من المقرر أن يصطدم بالأهلي اليوم الاثنين في السابعة ونصف مساءً في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.
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