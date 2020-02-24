جولة ترفيهية لحكام قمة الأهلي والزمالك في الأهرامات

يزور طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، منطقة الأهرامات في الوقت الحالي، ضمن جولة ترفيهية تنظمها لجنة الحكام للطاقم بالكامل.

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

ويدير هذه المبارا ةطاقم تحكيم مكون من:

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

للطاقم بالكامل.تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.ويدير هذه المبارا ةطاقم تحكيم مكون من:جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحةفيتوتاس سميكوس .. مساعد أولكاسلوسكاس .. مساعد ثاندوناتاس رامساس .. حكم رابع

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