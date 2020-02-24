اخبار الرياضه

نادي الشرقية يكرم فريق الكونغ فو بعد إنجاز بطولة البحر المتوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام مجلس إدارة نادي الشرقية بتكريم فريق الكونغ فو بعدما حقق ٢٤ ميدالية ذهبيه و٥ ميداليات فضية في بطولة البحر المتوسط التي اقيمت في بورسعيد كما حقق فريق الاساليب ٨ ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية التي اقيمت بنادي مدينة نصر بالقاهرة وقد تم

اختيار اللاعب يوسف محمود كمال للانضمام للمنتخب القومي بعد ظهورة بمستوي طيب في البطولة.
وقد قام الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الادارة بتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة اسامة جابر المدير الفني ومحمود ابوالليل المدرب العام ووعدهم بمزيد من الدعم للفريق الفترة القادمة كما تحدث احمد عبدالمنعم أمين الصندوق وبدورة قام بتقديم التحيه للاعبين والجهاز الفني وأولياء الامور كما تحدث شادي مسعد عضو مجلس الادارة والذي حي الفريق وطالبهم بمواصلة هذا التفوق للحفاظ علي هذا المستوي، وفي النهاية قام اعضاء مجلس الادارة بتكريم اللاعبين واللاعبات بتقديم لهم شهادات التفوق والميداليات.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الشرقية يكرم فريق الكونغ فو بعد إنجاز بطولة البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا