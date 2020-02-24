نادي الشرقية يكرم فريق الكونغ فو بعد إنجاز بطولة البحر المتوسط

قام مجلس إدارة نادي الشرقية بتكريم فريق الكونغ فو بعدما حقق ٢٤ ميدالية ذهبيه و٥ ميداليات فضية في بطولة البحر المتوسط التي اقيمت في بورسعيد كما حقق فريق الاساليب ٨ ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية التي اقيمت بنادي مدينة نصر بالقاهرة وقد تم

اختيار اللاعب يوسف محمود كمال للانضمام للمنتخب القومي بعد ظهورة بمستوي طيب في البطولة.وقد قام الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الادارة بتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة اسامة جابر المدير الفني ومحمود ابوالليل المدرب العام ووعدهم بمزيد من الدعم للفريق الفترة القادمة كما تحدث احمد عبدالمنعم أمين الصندوق وبدورة قام بتقديم التحيه للاعبين والجهاز الفني وأولياء الامور كما تحدث شادي مسعد عضو مجلس الادارة والذي حي الفريق وطالبهم بمواصلة هذا التفوق للحفاظ علي هذا المستوي، وفي النهاية قام اعضاء مجلس الادارة بتكريم اللاعبين واللاعبات بتقديم لهم شهادات التفوق والميداليات.