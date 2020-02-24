تشكيل ليفربول المتوقع.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام وست هام

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل الريدز امام وست هام يونايتد، في المباراة التي تقام بينهما في العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وسيبدأ الفرعون المصري محمد صلاح بالتشكيل الأساسي لـ ليفربول أمام وست هام يونايتد، كما أن يورجن كلوب مدرب ليفربول سيدفع بثلاثي في خط الوسط مكون

من فابينيو وفينالدوم وتشامبرلين لتعويض غياب هندرسون قائد خط الوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فيرجيل فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، -تشامبرلين.

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كتيبة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تسعى لتحقيق الفوز لمواصلة سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، إذ

أن الريدز انتصر في جميع

مبارياته عدا مباراة واحدة فقط كانت أمام مانشستر يونايتد.

ويأمل لاعبي ليفربول في حسم نتيجة المباريات الخمس المقبلة بالفوز من أجل حسم لقب البريميرليج الغائب عن الريدز منذ نحو 30 عامًا.

ليفربول يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 76 نقطة، بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا وفي حالة انتصار ليفربول في مباراة اليوم يوسع الفارق إلى 22 نقطة.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.