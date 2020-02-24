اليوم.. صدام شرس في دوري سوبر السلة

تقام، اليوم الإثنين، ثلاث منافسات قوية الجولة الثالثة في الدوري ثمن النهائي من بطولة دوري سوبر السلة التي تقام بنظام Bast of 5.

تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج في الجولة الثالثة، بعدما انتهت

Advertisements

مبارياتهما في الجولة الأولى بفوز سبورتنج، بينما انتهت الجولة الثانية بفوز الزمالك لتكون النتيجة 1-1.

بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش في الجولة الثالثة بعدما انتهت الجولتان الأولى والثانية بفوز زعيم الثغر، وفي حالة فوز الاتحاد اليوم يتأهل

رسميًا للدور نصف النهائي.

يلتقي الجزيرة نظيره سموحة في الجولة الثالثة، بعدما انتهت

مبارياتهم في الجولة الأولى بفوز سموحة، بينما حقق الجزيرة الفوز في الجولة الثانية لتكون النتيجة 1-1.

كان الأهلي، بقيادة مدربة أشرف توفيق، ضمن بالأمس التأهل لنصف نهائي بطولة الدوري على حساب نظيره مصر للتأمين بعدما تغلب عليه في الجوالات الثلاث.