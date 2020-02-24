جمال محمد علي لمنتخب الشباب: اتخذوا قدوة من محمد صلاح والنني وتريزيجيه وحجازي

اجتمع الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع منتخب الشباب قبل لقاء اليوم مع فلسطين، ضمن بطولة كأس العرب المقامة في السعودية.

تحدث جمال محمد علي مع اللاعبين عن أهمية السلوك الأخلاقي الرياضي المثالي، وأن يضعوا نصب أعينهم أنهم يلعبون

باسم الوطن الغالي مصر، ولابد أن يظهر المنتخب بالمستوى الأخلاقي والفني الذي يتناسب مع قيمة "أم الدنيا".

شرح جمال محمد علي للاعبين معنى الطموح الإيجابي والسلبية والسفلي والنظر للمستقبل واتخاذ القدوة الحسنة، وقال محمد صلاح

وتريزيجية ومحممد النني وأحمد حجازي وأحمد المحمدي المحترفون ضعوهم نصب أعينكم قدوة حسنة في سلوكهم وفنياتهم.

أوضح أن ميثاق اللاعب الأخلاقي يتضمن الالتزام داخل وخارج الملعب وعدم المبالغة في الفرح عند الفوز مراعاة لشعور المهزوم، وتقبل الهزيمة وتهنئة الفائز، واحترام القانون والحكام والمنافقين والمدربين والجمهور والزملاء والقواعد والمنشآت، كلها مواثيق أخلاقية يجب أن تتحلوا بها من الآن.