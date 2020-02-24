4650 دولارًا بدلات حكام قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن قيمة البدلات التي يحصل عليها طاقم التحكيم الليتواني، الذي يدير قمة الأهلي والزمالك اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة

للدوري.

قال المصدر، إن الحكام يحصلون على بدلات بقيمة 4650 دولارًا، عبارة عن 500 دولار لحكم الساحة يوميًا لمدة 3 أيام،

بجانب 350 دولارًا لكل مساعد ومثلها للحكم الرابع.

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير اللقاء على النحو الآتي:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

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فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثانٍ

دوناتاس رامساس.. حكمًا رابعًا