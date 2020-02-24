رياضة | في عالم موازي.. طاقم حكام القمة يزوروا الأهرامات

قام طاقم الحكام الليتوانى المكلف بادارة مباراة القمة الليلة بين الأهلى والزمالك بزيارة ترفيهية فى الأهرامات وأبو الهول. ومن المقرر أن يتوجه الطاقم الليتوانى إلى استاد القاهرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث تقام المباراة فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك اليوم الاثنين ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: