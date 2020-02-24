رياضة | علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقد جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تكون الجلسة في الخامسة والنصف مساءً قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي حيث سيشرح خلالها أبرز ملامح التشكيل، وأبرز سلبيات الفريق بمباراة السوبر الماضية.

ويطمح فايلر لتلاشي أخطاء المباراة الماضية أمام الزمالك والتي كانت سببًا في تتويج الأخير بلقب السوبر المصري، عقب الوصول لركلات الجزاء الترجيحية والفوز بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويستعد الأهلي لاستضافة الزمالك، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.