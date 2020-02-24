رياضة | غيابات بالجملة.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر.

يفكر كارتيرون، في إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين تخوفاً من تعرضهم للإصابة قبل مباراة الترجى التونسى الحاسمة في اطار منافسات الذهاب لدور الـ 8 بدورى ابطال أفريقيا والمقرر لها 28 فبراير الجارى.

ومن المؤكد سيغيب عن صفوف الزمالك كلا من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عبدالله جمعة وإمام عاشور بسبب عقوبة الإيقاف التي واجهها الأبيض بسبب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالعناصر التالية :

Advertisements

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

في خط الهجوم: محمد أوناجم - كابونجو كاسونجو - مصطفى فتحي.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن موعد مساء الإثنين، 24 فبراير، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على المباراة على استاد القاهرة الدولي.