رياضة | عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة مباراة القمة في موعدها بين الأهلي والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

وأخطر مجلس الجبلاية ناديي الأهلي والزمالك أنه لا تراجع عن إقامة القمة في موعدها وعلى الفريقين الحضور لأرض استاد القاهرة في الموعد المحدد سلفًا.

وينوي مجلس الجبلاية خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم حال إصراره على الانسحاب وعدم الحضور في الساعة السابعة والنصف لمواجهة الأهلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه موقف الزمالك غامضًا حيث يرفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المشاركة في القمة بدعوى أن اللاعبين غادروا المعسكر أمس ولم يكن هناك أي استعداد بينما مجلس القلعة البيضاء يتجه إلى الموافقة على اللعب تجنبًا لخصم 6 نقاط من رصيده.

الأهلي ينتظر الزمالك في استاد القاهرة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن أن فريقه سيتواجد في استاد القاهرة للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وأوضح مرجان في تصريحات إذاعية أن الأهلي لم يتطرق في بيانه إلى الانسحاب من مباراة القمة لذلك فهو ملتزم بجدول الدوري المصري.

وأضاف: "يجب طي صفحة مباراة السوبر المصري بين القطين لأن كل ما يحدث ليس في صالح الكرة المصرية وعلى الجميع التحلي بالهدوء من أجل مشوار دوري أبطال إفريقيا".

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

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5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك