رياضة | عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الغى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وكان اللاعبون تجمعوا في النادي وسط غياب عدد منهم وتواجد الجهاز الفني في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لبدء التدريب قبل أن يقرر كارتيرون إلغاء المران .

يأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي الأبيض بالأمس بمقاطعة بطولة الدوري الممتاز ورفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري بسبب قرارات اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.