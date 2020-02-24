رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام على ملعب الأنفيلد في مباراة من الجولة الـ 27 في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تجمع بينهما اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

ومن المتوقع أن يعتد المدرب الألماني يورجين كلوب على العناصر الأسياسية لليفربول وطريقته 4-3-3 بالاعتماد على صلاح وماني وفرمنيو في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام ويست هام كالتالي :

في حراسة المرمى: أليسون.

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في خد الدفاع: أندي روبرتسون ، فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: تشامبرلين ، فابينو ، نابي كيتا.

في خط الهجوم: ماني ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لديه 57 نقطة.