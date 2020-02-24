رياضة | فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين خلال معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وجاءت الجلسة من فايلر عقب الوصول إلى فندق الإقامة مساء أمس، من أجل بث فيهم روح العزيمة والمطالبة بضرورة تحقيق الفوز في فرصة لتصحيح المسار.

وحذر فايلر، اللاعبين من الانجراف وراء ما يدور داخل المعسكر الزملكاوي، والتهديد بالانسحاب من المباراة، على خلفية عدم رضاء رئيسه عن قرارات اتحاد الكرة المصري.

وأكد المدير الفني للاعبين، على ضرورة تحقيق الفوز والتركيز فقط على حصد الثلاث نقاط، قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.