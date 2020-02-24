رياضة | عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير موقف الأهلي والزمالك من خوض لقاء القمة المقرر اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمؤجل من الجولة الرابعة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "الأهلي ذكر في بيانه الأخير أنه لن يتعاون مع اللجنة الخماسية، لكن ذلك لا يعني انسحابه من خوض لقاء القمة في الدوري، كما لم يلمح الأهلي من قريب أو بعيد بالانسحاب".

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وأضاف حارس الأهلي السابق "رغم تصريحات الزمالك بالانسحاب وعدم استكمال الدوري، لكن في النهاية سيخوض الزمالك لقاء القمة اليوم أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري".

وتابع "مجلس الإدارة قبل انطلاق المباراة سيعلن عن تمسك الإدارة والجهاز الفني بخوض اللقاء من أجل تأكيد أحقيتهم ببطولة السوبر المحلي، وأنهم سوف يتحملوا النتيجة وذلك رغم رفض المجلس لفكرة استكمال مسابقة الدوري".

وزاد "الزمالك سيخشى أيضا تعرضه لعقوبات في حالة الانسحاب من الدوري، حيث سيتم توقيع عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده بالإضافة إلى الهبوط لدوري الدرجة الرابعة".