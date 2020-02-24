رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بعد قرار الإيقافات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بعد قرار الإيقافات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا
خط الهجوم : مروان محسن.