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رياضة | ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

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تجاهل صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ولاعب السابق ليونيل ميسي بعد تصريحه بأن نجم ​يوفنتوس​ الحالي ​​ هو الأفضل على مر التاريخ.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال ايتو : "يوفنتوس لديه كريستيانو رونالدو، الأفضل في التاريخ، وديبالا ظاهرة أخرى".

وعن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، اختتم: "لديه أفكاره الخاصة في كرة القدم، وبعد فترات طيبة وأخرى سيئة، يمكنه الآن الفوز بالدوري مع إنتر ميلان".

يذكر ان يوفنتوس يتصدر حالياً ترتيب ​الدوري الايطالي​ بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو.

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