رياضة | ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي بعد تصريحه بأن نجم ​يوفنتوس​ الحالي ​كريستيانو رونالدو​ هو الأفضل على مر التاريخ.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال ايتو : "يوفنتوس لديه كريستيانو رونالدو، الأفضل في التاريخ، وديبالا ظاهرة أخرى".

وعن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، اختتم: "لديه أفكاره الخاصة في كرة القدم، وبعد فترات طيبة وأخرى سيئة، يمكنه الآن الفوز بالدوري مع إنتر ميلان".

يذكر ان يوفنتوس يتصدر حالياً ترتيب ​الدوري الايطالي​ بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو.