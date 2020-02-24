اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق علي محمد علي.

ترتيب ليفربول ووست هام يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 76 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.